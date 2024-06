Normandie. La Quête fantastique, un jeu de piste géant en pleine ville

"La Quête fantastique, le secret de l'alchimiste", un jeu de piste géant, arrive en Normandie. Le concept a été créé à Clermont-Ferrand et s'exporte dans de nombreuses villes de France.

Il s'adresse aux fans d'escape game, de jeux de rôles ou de chasse au trésor. Ce jeu se déroule en plein air et en cœur de ville avec des énigmes en tous genres, des animateurs costumés et une application mobile.

La quête consiste à sauver le village fantastique d'un mystérieux danger et réaliser une potion magique. Il faut pour cela résoudre des énigmes présentes dans les vitrines de boutiques partenaires. Il faut compter entre deux et trois heures. "On a une quête principale et une quête annexe", explique Pascal Chaix, l'un des créateurs. "La quête principale permet de sauver le village et la quête annexe permet de trouver le coupable et de se lancer à sa poursuite. C'est juste en option, si vous avez le temps et l'envie de continuer l'aventure."

Le jeu se veut varié et accessible au plus grand nombre, dès 8 ans. "Il y a des énigmes pour ceux qui sont forts en logique, d'autres pour ceux qui ont l'oreille absolue puisqu'on a une énigme audio ou encore des énigmes de calcul. L'objectif est de pouvoir partager un moment convivial entre amis ou en famille."

Pratique. La Quête fantastique, le secret de l'alchimiste. Gratuit pour les moins de 8 ans, 10 euros pour les 8-16 ans, 17,50 euros pour les plus de 16 ans et 49 euros pour les familles de 4 personnes. Le Havre dimanche 9 juin, Cherbourg samedi 22 juin et Caen dimanche 23 juin. Réservation sur laquetefantastique.fr.