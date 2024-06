Près de Caen. Au volant d'une petite moto, il prend la fuite quand les gendarmes arrivent

Le 17 avril 2021, les gendarmes remarquent trois petites motos dans les rues d'Escoville. Ils s'approchent et l'un des conducteurs prend la fuite. Les militaires le prennent en chasse et constatent qu'il n'a pas de casque et qu'il conduit d'une façon dangereuse. Arrêté, le délinquant est entendu par les forces de l'ordre. "J'ai joué au chat et à la souris et j'ai perdu", leur dit-il.

Son véhicule n'est pas assuré

Il ajoute que ses "potes" avec les autres petites motos lui ont dit de ne pas s'arrêter et qu'il a paniqué. Il assure cependant que les gendarmes "ont fait leur travail." Après vérification, il apparaît que le véhicule n'est pas assuré. L'homme de 21 ans contrôlé est artisan et n'a aucune mention sur son casier judiciaire. Il ne s'est pas déplacé à son procès le mardi 4 juin au tribunal de Caen.

Plusieurs amendes

Dans son réquisitoire, le procureur confirme l'absence d'antécédents judiciaires et déplore cette conduite dangereuse et inadmissible. Il demande une amende de 250€ et une contravention de 90€ pour avoir circulé sur une route interdite à ce genre de cycle à moteur.

Il sera entendu car, après délibéré de la cour, le prévenu devra s'acquitter d'une amende de 250€ et d'une contravention de 90€, ainsi que 127€ de frais de procédure.