80e D-Day. Brigitte Macron à Deauville pour accueillir les vétérans américains 

Une visite inattendue. Alors que l'aéroport de Deauville accueille des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale ce lundi 3 juin, à trois jours des commémorations pour le 80e D-Day, Brigitte Macron est attendue en tant qu'invitée d'honneur. L'atterrisage de l'avion affrété par la Delta AirLines est prévu à 12h30 sur le tarmac de l'aéroport.

48 vétérans des USA

L'épouse du Président devrait arriver vers 13h45 pour saluer ceux qui ont joué un rôle important dans le Débarquement en Normandie avant d'y prononcer un discours. Elle sera accompagnée de Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées.

Les 48 vétérans seront également accueillis par des élèves de CM1 et CM2 de trois écoles primaires de Saint-Gatien-des-Bois, Deauville et Le Breuil-en-Auge. Ce moment toujours très émouvant aura lieu en présence de véhicules d'époque. Ces vétérans n'arrivent pas seuls. Ils sont accompagnés de 48 soignants et 15 personnes, soignants et médias.

Après discours, photos officielles et cérémonie, le départ des vétérans est prévu vers 16 heures. Ils rejoindront ensuite l'hôtel Mercure d'Hérouville-Saint-Clair où ils sont attendus pour 17 heures.