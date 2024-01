80e D-Day. Une vedette du football américain fait revenir les vétérans en Normandie

Ils ne sont plus nombreux mais leur présence est incontournable pour la transmission de mémoire. Des vétérans américains vont revenir là où ils ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie.

Arrivée à Deauville

Pour la troisième année consécutive, Donnie Edwards, star du football américain qui a évolué pour les Chiefs de Kansas City et les Chargers de San Diego, affrète un avion des Etats-Unis jusqu'en France pour permettre aux vétérans de revenir sur les plages du Débarquement. Après avoir transporté 29 vétérans en 2022, 50 en 2023, une cinquantaine devrait être du voyage cette année, année spéciale en ce 80e anniversaire du D-Day. Ils arriveront à l'aéroport de Deauville via un vol spécial assuré par la société Delta Air Lines et Michelin. "Cette expérience va au-delà du voyage. Notre mission est de garantir que les histoires de ces héros perdurent", a indiqué Donnie Edwards via l'association "Best defense foundation" qu'il préside. Un moment fort en émotions que vont vivre toutes les générations dans un peu plus de quatre mois.