Seine-Maritime. Le Courrier Cauchois fête son 4 000e numéro

Un p'tit café, un croissant et Le Courrier Cauchois : c'est le triptyque incontournable pour certains habitants de Seine-Maritime, chaque vendredi, jour de sortie de l'hebdomadaire. Il publie, vendredi 31 mai, son 4 000e numéro depuis sa création par André Bettencourt. "Le tout premier Courrier Cauchois est sorti le 28 février 1948, il y a 76 ans. Il était la fusion du Petit Cauchois et du Réveil d'Yvetot, deux journaux issus de la Résistance, relate Ghislain Annetta, rédacteur en chef. Le journal ancré au départ dans le territoire yvetotais s'étend aujourd'hui sur quatre éditions et plus de 400 communes de l'ouest de la Seine-Maritime."

Dans les coulisses du journal

Dans ce 4 000e numéro, les lecteurs retrouveront un jeu-concours, un questionnaire pour partager leurs impressions sur l'hebdomadaire, l'interview de la famille Leclerc-de-Sonis, propriétaire du Courrier Cauchois depuis 2017, mais aussi une double page consacrée aux coulisses de la fabrication du journal. "Le journal est l'un des acteurs du territoire et nous voulions partager auprès de ce territoire les visages de ceux qui permettent que l'on retrouve Le Courrier Cauchois tous les vendredis", poursuit Ghislain Annetta.

Ghislain Annetta, rédacteur en chef du Courrier Cauchois Impossible de lire le son.

Reporters, secrétaires de rédaction, centre d'impression (basé en Normandie, à Saint-Lô), régie publicitaire, diffuseurs… "sans oublier la 'newsroom' qui met en forme le site internet du Courrier Cauchois, et qui n'existait pas au 3 000e numéro !" Une vingtaine de personnes travaillent au Courrier Cauchois, auxquels s'ajoutent les correspondants de presse, ces habitants passionnés de leur territoire qui sont "les yeux et les oreilles" de la rédaction.

Le Courrier Cauchois est imprimé à Saint-Lô, dans la Manche, au Centre d'impression de presse de l'Ouest.

Le Courrier Cauchois diffuse environ 30 000 exemplaires chaque semaine et fait partie du même groupe de presse que Tendance Ouest.