Rouen. Des dizaines d'élèves aspergés avec une bombe lacrymogène dans la cour de l'école

Il était 13h22 jeudi 23 mai, lorsque les pompiers ont été appelés pour intervenir à Rouen à l'Institution du Sacré-Cœur, après qu'un élève a fait usage d'une bombe lacrymogène dans la cour de l'établissement. D'après les pompiers, une soixantaine d'élèves de l'école ont été aspergés. Deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, légèrement blessés, ont été conduits aux urgences pédiatriques du CHU de Rouen.

Une trentaine de pompiers

Tous les élèves touchés par le nuage de lacrymogène ont été pris en charge par les équipes médicales et les pompiers dépêchés sur place. L'opération a nécessité une importante mobilisation des secours, soit une trentaine de pompiers dont une équipe spécialisée en risques chimiques et 19 engins. On ignore pour le moment les circonstances exactes de l'incident ni comment l'élève s'est procuré la bombe lacrymogène.