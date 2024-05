Attaque de la synagogue de Rouen. Quatre policiers et six pompiers décorés par Gérald Darmanin : "Des héros très discrets"

"Il est important de montrer qu'il y a des jeunes, notamment ce policier adjoint de 22-23 ans qui s'engage pour la République, risque sa vie, et qui est là pour imposer l'ordre républicain." Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu lundi 20 mai, dans l'après-midi, à la préfecture de Seine-Maritime à Rouen, pour décorer quatre policiers et six sapeurs-pompiers intervenus en premier lors de l'attaque et de l'incendie de la synagogue de Rouen trois jours plus tôt. Ce sont des héros "très discrets, tout près de chez nous". Pour rappel, l'auteur de l'attaque avait été neutralisé par les forces de l'ordre.

Gérald Darmanin a insisté dans son discours sur l'importance de l'ordre républicain. - Le Courrier Cauchois

Deux médailles pour le policier qui a tué l'assaillant

Neuf des dix forces de sécurité et de secours décorées ont reçu la médaille de la sécurité intérieure échelon argent. Le policier qui a abattu l'assaillant a reçu le même type de médaille mais échelon or, ainsi qu'une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

• Lire aussi. Homme abattu à la synagogue de Rouen. Des centaines de personnes au rassemblement : "S'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à nous tous"

Gérald Darmanin a insisté dans son discours sur l'importance de l'ordre républicain : "L'ordre en tant que tel n'a aucun intérêt, mais l'ordre pour permettre les libertés publiques, en l'occurrence là de pouvoir aller à son lieu de culte [...], l'ordre républicain, c'est pour permettre les libertés fondamentales de notre pays et trop souvent, je constate que nous avons envers les policiers des suspicions, des contestations."

• Lire aussi. Un homme abattu à la synagogue de Rouen. "Acte antisémite odieux", "effroi"… Les réactions se multiplient

Le ministre a également ajouté que "la parole du policier ou du gendarme est supérieure à celle de la personne qu'il arrête" : "Par principe, il faut être du côté des policiers et des gendarmes pour pouvoir faire respecter l'ordre public."

Des médailles de la sécurité intérieure échelon argent ont été remises à six pompiers intervenus vendredi 17 mai. - Le Courrier Cauchois

Avec Le Courrier Cauchois.