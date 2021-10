Rouen. Vigipirate urgence attentat : sécurité maximale en Normandie

En réaction à la fusillade de Strasbourg, mardi 11 décembre 2018, le ministère de l'Intérieur a décidé de relever le cran du plan Vigipirate à "Urgence attentat". C'est le niveau le plus élevé qui s'applique partout en Normandie.

Les marchés de Noël ciblés

Selon nos informations, c'est aux alentours de 4 heures du matin, quelques heures après le drame à Strasbourg, que les préfectures normandes ont été prévenues du changement du niveau du plan Vigipirate.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner l'a dit, il s'agit notamment de "contrôles renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël en France pour éviter le risque de mimétisme". Les patrouilles des polices nationales, municipales et des militaires ont été renforcées en différents points de Normandie.

Fabienne Buccio, préfète de Normandie, annonce le renforcement des mesures de sécurité sur les marchés de Noël. - Amaury Tremblay

Des moyens supplémentaires

"Manifestation par manifestation, on discute avec les autorités municipales, on voit les moyens que nous avons pour renforcer la sécurité", explique Fabienne Buccio, préfète de Normandie. Le dispositif Sentinelle est notamment mobilisé avec des patrouilles renforcées sur les marchés de Noël et sur les différents sites sensibles des grandes villes.

Fabienne Buccio, préfète de Normandie Impossible de lire le son.

Parmi les marchés de Noël dont la sécurité a été renforcée figurent ceux de Rouen (Seine-Maritime), de Caen (Calvados), du Havre ou encore de Beauvoir (Manche), au pied du Mont-Saint-Michel.

• Lire aussi. Fusillade à Strasbourg : sécurité renforcée au marché de Noël de Rouen



"Les forces militaires ne sont pas que sur le marché de Noël, il y a aussi la sécurité à assurer ailleurs", confirme Fabienne Buccio. Les centres commerciaux sont ciblés en cette période des fêtes de fin d'année avec, là aussi, des contrôles renforcés aux entrées.

A LIRE AUSSI.

Trois morts dans l'attaque de Strasbourg: le tireur en fuite traqué, la France passe en "urgence attentat"

Strasbourg sous le choc, le tireur du marché de Noël en fuite

Fusillade à Strasbourg : sécurité renforcée au marché de Noël de Rouen