Rouen. Créer son propre parfum : une initiation pas à pas guidée par une professionnelle

Choisir un parfum pour sa maman n'est pas facile. Trop sucré, trop fleuri… Le choix peut être compliqué. Heureusement à Rouen, il est possible de créer son propre parfum. Deux choix sont possibles : si vous connaissez les goûts de l'élue, vous pouvez participer à un atelier de création et, si vous hésitez, vous pouvez offrir un bon cadeau. Afin de vous aider, j'ai participé à un atelier. Dès l'arrivée en boutique au sein de la parfumerie Damiette située au 2 rue Damiette à Rouen, j'ai été accueillie avec le sourire par la cogérante, Eugénie Berry.

Questions, accords et création

L'atelier se déroule en trois parties : une phase de questions-réponses pour que l'animatrice fasse une présélection des accords, une autre pour les sentir et la troisième où l'on crée une première version du parfum. Lors de ma venue, je savais déjà quel type de parfum je souhaitais créer. Un produit frais et floral idéal pour le printemps et l'été.

Lors des questions-réponses, Eugénie me demande quelle est ma saison préférée - le printemps - et les odeurs que j'aime, comme la rose, le jasmin, etc. Elle peut donc mettre de côté des accords sucrés ou boisés dont je ne vais pas me servir. Je sens ensuite dans des fioles des odeurs variées : fève tonka, figuier, verveine, tiaré, sels marins, fleur d'oranger, etc. "Les participants peuvent sentir une vingtaine d'accords sur les quarante qu'on a, indique la responsable des lieux. Ensuite, ils les notent selon leurs préférences." Chose que j'ai faite.

Sur la feuille qu'elle m'a donnée, intitulée Notes et sélection des accords, j'annote des petits "+" en face des accords appréciés. Grâce à ces indications, la spécialiste les classe dans un tableau intitulé Votre formule, divisé en deux colonnes : Accords et Quantités en ml. Dans un bécher, je mets ainsi par exemple 2ml de fleur d'or, 1,5ml de jasmin, 1ml de tiaré grâce aux pipettes graduées des flacons.

Eugénie prend ensuite un petit morceau de papier trempé dans le parfum qu'elle dispose sur la partie droite du dos de ma main. Une étape importante dans le processus. "La peau permet de voir comment le parfum va se développer et vivre car d'une peau à l'autre, ça ne va pas être la même chose", assure-t-elle. Après avoir laissé évoluer le parfum sur ma peau, nous l'améliorons en ajoutant un peu plus de fleur d'or et de tiaré. Le résultat est toujours frais et floral, mais avec un peu plus d'intensité. Finalement satisfaites, nous avons rempli une bouteille d'environ 30ml, parfaite pour cet été !