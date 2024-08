Caen. Le salon du livre Epoque revient pour une dixième édition, sous le signe du courage

Samedi 25 et dimanche 26 mai, retrouvez le salon du livre Epoque à l'hôtel de ville de Caen, pour sa dixième édition. En cette année de Jeux olympiques et de 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, le thème était tout trouvé pour les organisateurs qui ont placé l'événement sous le signe du courage.

Vernissage et soirée inaugurale

Devant l'Abbaye aux Hommes, les librairies indépendantes exposeront des livres neufs comme d'occasion. Bandes dessinées, romans, essais, il y en aura pour tous les goûts. Et pour les plus jeunes, tout un programme est prévu durant le week-end, avec des lectures et des spectacles ainsi que des jeux et ateliers. Les enfants pourront par exemple s'initier à la sérigraphie, au pop-up, ou bien participer à une chasse au trésor. Les places sont à pré-réserver à l'école Duc Rollon ou sur Internet.

Pour lancer les festivités, un vernissage est organisé jeudi 23 mai, dès 18 heures, à la bibliothèque Alexis-de-Toqueville. Les planches originales de la bande dessinée La Guerre d'Alan, d'Emmanuel Guilbert, seront exposées. L'événement sera suivi d'une séance de dédicaces puis d'un concert avec le bédéiste et Philippe Mouratoglou. Puis vendredi 24 mai, l'auditorium de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville accueillera la soirée inaugurale du salon Epoque. L'occasion de rencontrer l'invité d'honneur de cette année en avant-première, le journaliste et romancier Pierre Assouline. Son livre Le Nageur rend hommage à Alfred Nakache, sportif déporté durant la Seconde Guerre mondiale après avoir participé aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. La soirée débute à 18h avec une lecture musicale, puis se poursuit autour d'un entretien et de séances de dédicaces avec l'auteur.

Dimanche 26 mai, les enfants de Narges Mohammadi, figure de la résistance iranienne actuellement retenue prisonnière, Prix Nobel de la paix 2023 et autrice de Torture blanche seront présents au Conservatoire de Caen, à 14 heures.

Pratique. Festival et salon du livre Epoque, samedi 25 et dimanche 26 mai à l'hôtel de ville de Caen. Plus d'informations sur le site de la Ville.