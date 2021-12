Caen. Caen, terre de breakdance attend les JO de Paris 2024

William Messi est un président heureux et optimiste quelques jours après l'annonce faite par Tony Estanguet d'inscrire le breakdance au programme des disciplines olympiques pour l'édition parisienne de 2024.

Responsable de l'Organisation Nationale du Hip Hop (ON2H), il drive cette sorte de fédération qui n'en est pas vraiment une. Cette structure reconnue permet l'organisation du mouvement du hip hop et notamment du breakdance sous une forme qui respecte les codes de la discipline.

Cette inscription au programme olympique permettra certainement un coup de projecteur unique pour la discipline et permettra surement de cadrer son développement, notamment avec la création de diplôme d'état pour les encadrants, certification encore inexistante dans ce sport.

A mi-chemin entre l'art et le sport, les compétitions de breakdance pourraient être organisées sous forme de battles individuelles. Sur une musique donnée et dans un temps imparti, les concurrents enchaîneront les mouvements de danse et seront notés par des juges.

Comme l'explique William Messi, il est possible de commencer le hip hop dès 5 ans et le pratiquer... Jusqu'à 77 ans et bien plus encore !

