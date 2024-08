Canteleu. "176 caméras de vidéosurveillance devraient être installées dans la ville", annonce le maire Tom Delahaye

Tom Delahaye, 36 ans, a été élu maire de Canteleu le 26 février dernier, après la démission de Mélanie Boulanger, mise en cause dans une affaire de trafic de drogue.

Comment s'est passée votre prise

de fonction ?

"Elle découle d'un long travail en amont. Lorsque Mélanie Boulanger m'a annoncé que ce serait moi son successeur, on en a longuement discuté. Quand je lui ai succédé, je pense l'avoir soulagée d'un poids. Quand tous les projecteurs sont braqués sur une affaire aussi délicate, c'est compliqué. Je reprends une grosse collectivité avec 15 000 habitants, avec de réelles problématiques sur le territoire, mais aussi et surtout, d'excellentes et belles choses à venir."

Comment comptez-vous lutter contre

le trafic de drogue ?

"Je travaille avec la police municipale sur un renforcement des équipes, notamment avec l'arrivée de véhicules motorisés en deux-roues supplémentaires. J'ai aussi pour vocation de travailler avec les bailleurs et les partenaires sociaux et notamment les éducateurs de rue, de façon qu'on ait un vrai maillage."

Quels sont vos liens avec les forces

de l'ordre au quotidien ?

"Je demande des comptes à la police municipale. J'ai besoin de savoir ce que les agents font, que ce soit pour les trafics ou la circulation. Au retour des patrouilles, je mets en place, avec le chef de la police municipale, un nouveau projet de service en matière de tranquillité publique sur la lutte contre la délinquance en tout genre. A terme, 176 caméras de vidéosurveillance devraient être installées dans la ville. Cela permet de laisser la main à la police nationale avec une vision 24h/24 sur notre commune."