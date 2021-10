Fécamp. Municipales : Patrick Jeanne de retour sur le devant de la scène politique

À Fécamp, dans le cadre des élections municipales du mois de mars, va-t-on se diriger dès le 1er tour vers un duel entre Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp depuis 2014, et Patrick Jeanne, conseiller municipal d'opposition et premier édile de la ville, de 1998 à 2014 ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce sont les deux seuls candidats déclarés. "J'ai été sollicité par un certain nombre de forces politiques de gauche pour mener cette liste. Nous avons réussi à faire un rassemblement assez large avec le Parti communiste, Europe Écologie les verts, le Parti socialiste, Génération.s et aussi des citoyens", détaille Patrick Jeanne. Cet homme de 71 ans n'avait pas l'intention de briguer une nouvelle fois la mairie. "Mais les circonstances font que je dois mener et conduire cette liste, parce que je crois au changement pour Fécamp et à un souffle nouveau. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une très bonne équipe." Une liste sur laquelle ne figure pas Estelle Grelier, secrétaire d'Etat en 2016 et 2017, pas appréciée de tous à gauche. "Des personnes considèrent qu'elle a appartenu à un gouvernement (sous François Hollande, NDLR) qui ne convenait pas aux idées de certains. Cela peut s'entendre sur le plan politique, mais ce que je regrette, c'est qu'elle ait fait l'objet d'attaques personnelles." Estelle Grelier a indiqué à Patrick Jeanne qu'elle ne souhaitait pas faire obstacle à l'union de la gauche et qu'elle ne serait pas sur sa liste. Cette décision n'a pas débouché sur un rapprochement entre cette liste et celle en cours de construction ("Fécamp : à vous de décider") ? Initié par des Insoumis, des communistes et des Gilets jaunes, ce collectif s'est fixé comme ligne de conduite de trancher avec les anciennes méthodes politiques en élaborant un programme avec la population avant de constituer une liste. "Fécamp citoyenne, écologique et solidaire" vient de choisir Stéphane Talbot comme tête de liste.

L'écologie et le social au cœur de son projet

La cité des Terre-Neuvas va-t-elle rebasculer à gauche en mars 2020 ? Patrick Jeanne, qui va axer son programme notamment autour de l'écologie (quoi faire dans Fécamp pour améliorer la qualité de l'environnement par exemple, ou encore quelle qualité de vie pour les habitants) et du social, donne son avis sur la politique menée par la municipalité actuelle. "Je pense qu'ils font des erreurs, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats. Les élus sont devenus impopulaires à cause de ça. On voit que Madame le maire veut être à la fois présidente de l'agglomération et toujours vice-présidente de la Région Normandie. Pour moi, c'est incompatible. On doit trouver des richesses dans son équipe pour que d'autres occupent ces fonctions."

