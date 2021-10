Fécamp. Municipales : Marie-Agnès Poussier-Winsback brigue un second mandat

Elle souhaite conserver son costume de maire. En poste depuis 2014 à Fécamp, l'élue divers droite Marie-Agnès Poussier-Winsback brigue un second mandat.

Une liste renouvelée à 50%

"Au fond, six ans c'est court. Vous m'interviewez actuellement au sein du gymnase Anquetil, qui va faire l'objet de travaux pour devenir une salle polyvalente. Sachez que nous sommes sur ce projet depuis deux ans et demi. Cela prend du temps, entre les réflexions sur la localisation du site, les études et le moment où vous allez démarrer le chantier… Il nous reste donc beaucoup de choses à faire." La liste de Madame le maire est arrêtée. Une liste renouvelée à environ 50 %. "Il y a des gens qui se sont engagés pendant six ans et qui souhaiteraient, pourquoi pas, faire autre chose. D'autres qui s'étaient peut-être trompés et à qui j'ai indiqué qu'il fallait des personnes plus motivées. Il y a également ceux qui sont venus spontanément nous voir en nous disant qu'ils avaient envie de s'engager. Il n'a donc pas été difficile de constituer cette liste." La candidate, qui est aussi présidente de l'agglomération Fécamp Caux Littoral, révélera son programme prochainement, après des réunions dans différents quartiers de Fécamp. Marie-Agnès Poussier-Winsback a mené depuis 2014 avec ses équipes divers projets dont elle est fière. "Le centre-ville, par exemple. Nous étions dans une situation extrêmement préoccupante. Ce n'est peut-être pas ce que j'aurais fait spontanément, mais en tous les cas, l'intérêt général voulait que ce soit au niveau du centre-ville que l'on travaille le plus. Pourquoi ? Parce qu'on est la ville-centre de ce territoire, au milieu de l'agglomération et que nous ne pouvions pas nous dire que Fécamp allait devenir une cité-dortoir. Il nous fallait un lieu de rassemblement. Mettre le paquet sur le centre-ville, c'est garder notre identité en tant que ville-centre. L'autre dossier fondamental, même si c'est à l'agglomération, c'est tout ce qui est autour de la santé avec la création de notre centre intercommunal de santé, qui accueille six médecins. C'est un vrai plus, car on a tout fait pour essayer d'accueillir des médecins libéraux. Ma manière de faire de la politique c'est que la puissance publique, elle doit intervenir là où le privé est défaillant. Malheureusement, des territoires comme le nôtre subissaient le manque d'attractivité et aujourd'hui nous sommes très contents. Il faudra continuer demain parce qu'il y aura de nouveaux départs à la retraite. La collectivité se devra d'être très attentive à ce sujet." Pour le moment, ses deux seuls adversaires déclarés sont Patrick Jeanne, l'ancien maire de la ville, qui mène une liste d'union de la gauche et Stéphane Talbot, tête de liste de "Fécamp Citoyenne, Écologique et Solidaire".

