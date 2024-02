Canteleu. Tom Delahaye vient d'être élu maire, après la démission de Mélanie Boulanger

L'annonce vient de tomber. Tom Delahaye, ancien conseiller municipal en charge de la tranquillité publique et des commerces à Canteleu, devient maire. Il a été élu à l'unanimité par le conseil municipal de Canteleu, lundi 26 février, succédant alors à Mélanie Boulanger, qui avait annoncé sa démission mercredi 21 février.

"Ce sera deux ans dans la continuité", affirme Tom Delahaye. Il assure vouloir porter les chantiers entrepris ces dernières années : renforcer la sécurité, défendre les solidarités et les services publics, lutter contre les inégalités, donner la priorité à l'éducation et la jeunesse, et aux enjeux du dérèglement climatique. "Autant de valeurs et de combats auxquels je crois." La feuille de route du nouveau maire est la suivante : représenter et défendre Canteleu ainsi que ses habitants, avec l'objectif de porter le projet commencé en 2020 par Mélanie Boulanger, et construire le Canteleu de 2030.