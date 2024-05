[Photos] Orages. "Du jamais vu" : le maire de Mézidon choqué par les inondations

Les violents orages du dimanche 12 mai ont provoqué de nombreux dégâts à l'est du département du Calvados, notamment à Mézidon Vallée d'Auge. Selon le maire François Aubey, il est tombé plus d'eau en deux heures et demie qu'en six mois. La mairie, l'école et plusieurs habitants se sont retrouvés inondés. Des torrents d'une violence "extrême" et d'une rareté incroyable, selon l'élu. "Je n'ai jamais vu ça en 50 ans", affirme-t-il. Hélicoptère, drones, plongeurs… D'importants moyens de secours ont été déployés. "Sur la commune à côté, une personne a été sauvée sur le toit de sa voiture", ajoute-t-il. Dès lundi 13 mai, le maire de Mézidon a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

"On est arrivé avec des agglos et du ciment pour monter des murs"

Par ailleurs, la rivière de la Dives est sortie de son lit. Selon le maire, pour la première fois en 25 ans, le niveau d'eau a atteint plus de 2m de haut. Le département du Calvados est passé en vigilance orange aux crues ce lundi 13 mai.