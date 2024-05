[Photos] Inondations dans le Calvados. Jusqu'à 1m50 d'eau dans les maisons et des écoles fermées

L'épisode orageux du dimanche 12 mai avait été annoncé, mais cela ne l'a pas empêché de faire des dégâts. Les fortes pluies concentrées entre Falaise et Lisieux ont provoqué d'importantes inondations et de gros dommages. Jacky Marie, maire de Saint-Pierre-en-Auge, commune probablement la plus touchée, évoque 85mm d'eau par endroits, et "un bilan matériel catastrophique", avec "des pluies dévastatrices".

Des écoles fermées

Pour porter secours aux personnes isolées et entourées d'eau, deux hélicoptères de la sécurité civile ont été dépêchés. Les pompiers ont multiplié les interventions dans la commune, mais aussi à Mézidon Vallée d'Auge et Saint-Martin-de-la-Lieue. A cause de la boue entrée dans les classes, l'école de Sainte-Marguerite-de-Viette garde portes closes, lundi 13 mai. Même chose pour celle de Saint-Julien-le-Faucon.

Un gymnase ouvert à Saint-Pierre-en-Auge a accueilli une vingtaine de sinistrés, alors que de nombreuses habitations ont subi des inondations allant jusqu'à 1m, voire parfois 1m50 ! Un habitant a dû être relogé vu l'ampleur des dégâts. Le gymnase André Denoly est touché, tout comme la salle des fêtes, ou encore la mairie de Mézidon Vallée d'Auge.

Il n'y aurait aucune victime humaine pour le moment.

Les inondations à Saint-Martin-de-la-Lieue. - Sapeurs-pompiers de Touques

Les inondations à Saint-Pierre-en-Auge.