Etienne Hébert : "les petits maires ont leur mot à dire"

Parlez-nous de votre commune ?

"C’est un lieu plein de charme, qui longe la Seine. Je suis venu m’y installer sur un coup de coeur. J’y passais tous les jours dans le cadre de mon travail, et j’ai eu envie de vivre là. Val-de-la-Haye est une petite commune de 758 habitants - les vaudésiens. C’est une commune dynamique qui compte une école de 80 élèves. La pyramide d’âge est assez équilibrée mais la population est néanmoins vieillissante. La raison est simple : nous avons peu de réserve foncière et du fait des contraintes du lieu - inondations, Seveso, falaises - on ne peut pas contruire où l’on veut".

Quels sont les projets que vous avez ?

"Depuis 2008, nous faisons de gros efforts pour rénover les bâtiments communaux. Cette année, nous avons entrepris la restauration de la mairie. Tout va être refait à l’intérieur pour que l’on puisse accueillir le public dans les meilleures conditions possibles".

Gérer une petite commune au sein d’une grande communauté d’agglomération, est-ce un inconvénient ?

"Pour être franc, je vois surtout des avantages. Il faut dire qu’au sein de la Crea, nous avons la chance de bénéficier d’une structure dédiée aux petites communes. Nous avons donc la possibilité d’exister en tant que petite commune. Nous avons vraiment notre mot à dire et l’on sent que l’on est entendu. Pour le transport Filo’R, par exemple, des ajustements ont été faits au niveau de ma commune pour qu’il s’adapte au mieux à nos besoins. Aujourd’hui, je pense que la majorité des utilisateurs est satisfaite. En outre, il existe une bonne entente entre les communes de Sahurs, d’Hautot-sur-Seine et de Saint-Pierre-de-Manneville et la mienne. C’est une chance."

De quoi rêvez-vous pour Val de la Haye ?

"Je souhaite pouvoir attirer d’autres habitants en faisant construire de nouveaux logements. Ce ne serait pas une grosse extension, car l’espace est limité, et cela n’entraînerait pas une perte du charme de notre commune. Nous recevons régulièrement des gens en mairie qui nous demandent s’il n’y a pas des maisons à vendre ou à louer."

Que feriez-vous si vous étiez président de la Crea ?

"Je commencerais par diminuer le nombre de vice-présidents ! Ensuite, j’appuierais les mesures permettant de dégager le centre ville, en encourageant, notamment, le contournement tout en veillant à préserver les dessertes internes pour l’activité économique. Enfin, je ferais tout pour appuyer lcelle du port : il est quand même le poumon économique de la Crea."

Une vie, six dates

octobre 1951 : naissance à Fécamp

1974 : premiers pas sur scène comme comédien professionnel

1986-1996 : directeur d’un village vacances en Bretagne

fin 1996 : revient à Rouen et travaille sur le port

2000: arrivée à Val-de-la-Haye

2008 : élu maire