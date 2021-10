Agglomération rouennaise : 800 mares sous surveillance

Depuis sa naissance, celle-ci poursuit une mission peu connue : celle d'observer et de protéger les mares et les espaces humides. Huit-cents mares ont ainsi été recensées dans l'agglomération.

Tritons et salamandres

A l'origine, ces étangs miniatures avaient une fonction agricole. Les éleveurs les creusaient et s'en servaient pour abreuver. Sauf qu'ils se révèlent être d'excellents réservoirs de biodiversité. Quatre espèces de triton, la salamandre (toutes espèces protégées), la larve de la libellule ou encore des grenouilles y vivent. Problème : depuis les années 1950, ces milieux disparaissent sous l'effet du remembrement et de l'urbanisation.

La Crea s'est donc fixé plusieurs objectifs : les localiser, observer leur faune et leur flore, notamment grâce au concours du Conservatoire d'espaces naturels, et entamer des actions de sensibilisation et de conseils auprès du grand public.

Opération “Un dragon dans mon jardin”. Si vous observez un amphibien ou un reptile, photographiez-le et prévenez la Maison des Forêts de la Crea. Contact : maisons-des-forets@

la-crea.fr / 02 35 52 93 20.