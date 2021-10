Gens du voyage : l'agglo Rouennaise se dote de deux nouvelles aires d'accueil

Plus modernes et confortables, mais aussi plus petites (respectivement 8 et 12 emplacements), ces nouvelles aires d'accueil pour les gens du voyage illustrent la nouvelle politique en la matière, pilotée par la Crea. "Aujourd’hui, on ne construit plus d’aires de 25 emplacements, comme dans les années 1990", explique Dominique Randon, vice-président de la Crea en charge notamment des gens du voyage. "On construit en dur, on y trouve des toilettes et sanitaires individuels, une kitchenette". Car les gens du voyage seraient de plus en plus sédentaires.

Nombreux projets en cours

Outre les 10 aires déjà en service dans l’agglomération, la Crea s’active pour que toutes les communes de plus de 5.000 habitants disposent de la leur, comme l’exige la loi. "Il faut parfois que je prenne mon bâton de pèlerin", glisse Dominique Randon.

Les communes de Bonsecours, Mesnil-Esnard/Franqueville, Malaunay, Maromme, Mont-Saint-Aignan et Saint-Etienne-du-Rouvray auraient déjà identifié un terrain, tout comme Cléon et Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Seule Déville cherche toujours.