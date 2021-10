Dans l'agglo de Rouen "Freneuse a bien du charme"

Votre commune semble un havre de paix. C'est vrai ?

"Freneuse est une petite commune toute en longueur de 950 habitants, qui s'étend sur 320 hectares. Elle est bordée d'un côté par la Seine et de l'autre par des falaises. Cela a des avantages mais aussi des inconvénients. Nous ne sommes pas à l'abri des inondations, sans compter les risques d'éboulements ou de mouvements de terrains. Enfin, nous nous trouvons égalemement en zones de risques technologiques du fait des matières dangereuses qui sont transportées sur la Seine".

Cela empêche-t-il des personnes à vouloir s'installer ?

"Pas du tout. Il faut dire que nous sommes très bien placés, proches de Rouen et de Paris. Certains de mes administrés prennent le train tous les jours à Oissel pour y aller. Malgré cela, la population est vieillissante et nous perdons des habitants. Les enfants des couples venus s'installer dans les années 70 sont partis vivre ailleurs. Nous avons beaucoup de demandes de location, mais peu d'offres. Quant aux constructions, elles sont très restreintes, étant donné les contraintes naturelles : toute la partie de Freneuse inondable est donc non constructible".

On dit qu'autrefois, Freneuse était la championne des petits pois !

"C'est vrai, elle était réputée pour ses petits pois. Mais aussi pour ses cerisiers et ses pommiers. La commune comptait onze fermes, elles ont aujourd'hui toutes disparu. Il reste cependant des herbages que les propriétaires louent à des agriculteurs de communes voisines. Nous avons des demandes importantes de construction d'activités tertiaires. Mais nous voulons cependant conserver ce côté paysager qui fait le charme de Freneuse. Il faut que nous restions cohérent et voir quel est l'intérêt de la commune".

En terme de commerce, la commune est-elle démunie ?

"Il y avait trois cafés auparavant mais tous ont fermé. Nous n'avons pas de demande d'installation de petits commerces de proximité. Ce n'est pas viable : les grandes surfaces sont trop proches. Cela ne rebute heureusement pas les personnes qui veulent s'installer à Freneuse".

Qu'est-ce qui fait la vie d'une commune comme celle que vous gérez ?

"Les associations. Elles sont très actives ici et permettent de tisser des liens entre les habitants. Entre le sport, le théâtre, la culture et la peinture, nous touchons beaucoup d'habitants. La bibliothèque également est très fréquentée et permet de toucher le plus grand nombre. Nous pouvons ainsi continuer à bénéficier d'une commune vivante".