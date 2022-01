Rouen : le port de plaisance a doublé de taille

Le chantier a permis la création de 40 anneaux supplémentaires (100 au total), un nouveau ponton et la rénovation des anciens, une rampe de mise à l'eau et une aire de carénage. D'ici à la fin de l'année, des sanitaires, des bureaux et un hangar pour le matériel sortiront également de terre.

Le port nouvelle version peut donc accueillir jusqu'à 200 bateaux. Au printemps, 30% des escales enregistrées ont été effectuées par des bateaux en provenance de Grande-Bretagne. En juillet et en août, le port a accueilli 133 escales, ce qui représente 231 passagers et 451 nuitées. "Ces chiffres positifs confirment la montée en puissance du port de plaisance depuis sa création en 2008, note la Crea. Il est aujourd’hui pratiquement complet tout au long de l’année. Il accueille des plaisanciers régionaux, du bassin parisien et également britanniques".