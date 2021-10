Rouen. Rouen sur mer prend ses quartiers définitifs en 2018

La plage à la ville. C'est le principe de Rouen sur mer (Seine-Maritime) qui en est cette année à sa dixième édition et qui prend ses quartiers définitifs en 2018 sur un site deux fois plus grand que l'an passé : l'esplanade des mariniers, c'est-à-dire l'espace entre le pont Guillaume le Conquérant et la passerelle aval du pont Jeanne d'Arc.

"Cela va permettre de diversifier les activités, explique Bruno Bertheuil, l'adjoint au maire en charge des manifestations. On a les activités de sable comme d'habitude mais on va pouvoir ajouter de nouvelles activités en profitant des terrains de sport déjà présents".

Une plage sur les quais

Voilà des jours que les équipes s'affairent sur les quais pour que tout soit prêt pour l'ouverture. Ce sont 800 tonnes de sable, arrivés par barge sur la Seine, qu'il a fallu installer pour recréer une plage. L'esprit n'a pas changé. "C'est donner un moment de calme, de repos à ceux qui ne pourraient pas partir en vacances. C'est aussi un moment fédérateur", explique l'élu.

Comme chaque année, clubs de sports et acteurs associatifs de la ville vont proposer leurs activités pendant 31 jours d'animations. De quoi leur apporter de la visibilité et des adhérents potentiels pour le mois de septembre.