Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Crue de la Seine : lente amélioration à la veille de la venue de deux ministres

L'amélioration est progressive sur la Seine avec des coefficients de marées plus faibles, dimanche 4 février 2018. Les pics de pleine mer entraînent d'ailleurs des crues moins importantes : 9,30 mètres enregistrés dans la matinée à Rouen (Seine-Maritime), contre 9,48 mètres samedi 3 février 2018. Légère baisse aussi à Elbeuf avec 10,81, contre 10,90 la veille.

Mais la Seine-Maritime et l'Eure restent placés en vigilance orange pour les risques d'inondations. Le niveau de la Seine baissera en début de semaine prochaine, mais "la décrue sera lente", précise Vigicrues.

#CrueSeine 👉Vigilance Orange inondations maintenue. Point de situation et évolution sur https://t.co/y6FGS8mzVI pic.twitter.com/BS5ZkLu0lV — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 4, 2018

70 foyers touchés par des coupures d'électricité

Concernant l'alimentation électrique, la situation reste identique. "49 foyers sont toujours privés d'électricité à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et 21 foyers sont touchés par des coupures d'électricité temporaires à La Bouille", détaille la préfecture de Seine-Maritime.

Sur les routes, la situation s'améliore. Les D92 à Freneuse, D144 à Cléon, D64 entre Caumont et Bardouville, et les axes de bords de Seine dans la boucle d'Elbeuf demeurent barrés.

Par contre, la navigation fluviale et maritime a repris normalement à 9 heures "avec une vitesse limitée et adaptée aux pics de pleine mer", précise la préfecture. Des perturbations sont encore à prévoir sur la circulation des bacs pour traverser la Seine, notamment lors des pics de pleine mer.

Deux ministres en visite

Deux ministres pourront constater la situation en Seine-Maritime puisque Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat, sont attendus lundi 5 février 2018 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Ils vont notamment rencontrer des personnes sinistrées et rappeler les demandes faites par le gouvernement aux assureurs : être compréhensifs vis-à-vis des sinistrés sur les délais de déclaration et procéder aux indemnisations le plus rapidement possible.