Place du commerce. Gourmandises, tatouages et cordonnerie… Ça bouge dans l'Orne

Comme tous les mois, la rédaction vous invite à (re)découvrir des commerces de l'Orne. En mai, cap sur Bellême, Argentan, Saint-Georges-des-Groseillers et Alençon

Café de spécialité à NIMA dans le Perche : de militaire à torréfacteur, Nicolas Grignon s'est installé à Bellême. Depuis fin mars, il propose cafés et thés dans sa boutique du 28 rue Boucicaut

Adeptes de café ou de thé, ce lieu est pour vous. Nicolas Grignon, originaire de Mamers, dans la Sarthe, a ouvert sa boutique de torréfaction NIMA - pour Nicolas et Marie - à Bellême le 30 mars. Loin du café industriel, il propose un café de spécialité, en grain ou moulu selon les saisons, avec un engagement de qualité et des valeurs éthiques et vertueuses. Il travaille directement avec des producteurs et des fermes du Brésil, d'Ethiopie, du Salvador ou encore de Colombie. Le torréfacteur percheron a embrassé une carrière de militaire avant de s'installer à Bellême. Sa reconversion singulière l'a dans un premier temps fait découvrir la boulangerie avant d'explorer le monde du café. Il a passé plusieurs années en tant que barista à Paris puis a rejoint la torréfaction dans une enseigne prestigieuse. Il est désormais revenu dans sa région natale avec un objectif important : démocratiser le café de spécialité. "NIMA n'est pas seulement un repaire pour les connaisseurs, mais aussi un espace de découverte. Je veux offrir à chacun la possibilité de plonger dans l'univers du café de spécialité, souvent perçu comme un produit de luxe", souligne Nicolas Grignon.

Nicolas Grignon propose également du thé, du chocolat et du matériel pour l'extraction du café. Vous pouvez acheter en ligne sur nimacafes.com ou en boutique de 9h à 19h du mercredi au samedi, jusqu'à 12h30 le dimanche. Tél. 02 59 16 06 21.

Il est aux petits soins de vos chaussures : Rodolphe Leconte répare, personnalise et crée vos chaussures. Il a ouvert mardi 2 avril sa boutique au 15 rue de Sarthe à Alençon

Cordonnier et créateur de chaussures, Rodolphe Leconte a ouvert sa boutique à Alençon, mardi 2 avril.

C'est un espace où tout tourne autour de la chaussure. Rodolphe Leconte a ouvert sa boutique, Rod Leconte Studio, mardi 2 avril à Alençon. Le jeune homme âgé de 25 ans, originaire de Champfleur, travaille sur tout type de chaussure pour de la réparation, du nettoyage ou de la personnalisation. Il crée également ses propres chaussures, sur demande de particuliers ou de professionnels, en partant "de zéro". Il est possible de venir avec son idée ou son dessin. Des chaussures retapées sont également à la vente dans sa boutique.

Piercings et tatouages au salon Ady'ctive Tatoo : Audrey et Flavie proposent des tatouages et piercings pour hommes et femmes. Le salon est installé depuis mars au 18 rue Etienne-Panthou, à Argentan

Audrey Onfroy et Flavie Houard ont ouvert leur salon de tatouage Ady'ctive Tatoo, à Argentan. - Fabienne Jouan

Audrey Onfroy, dit Ady, et Flavie Houard ont ouvert le 9 mars leur salon de tatouage et de piercing pour hommes et femmes : Ady'ctive Tatoo. Ady pratique le fine line, le minimaliste et l'ornemental. Flavie, elle, est spécialisée dans les piercings et le "tatouage-cover", pour recouvrir un ancien tatouage. Le salon propose aussi de la vente de bijoux. D'autres artistes interviennent parfois pour de l'onglerie, du maquillage ou des tatouages éphémères.

Ouvert de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. Tél. 02 50 74 95 50.

Nouveaux propriétaires à la chocolaterie : Karine et Nicolas Dubois ont repris en février le magasin Monbana. Il est installé avenue de la Libération, à Saint-Georges-des-Groseillers

Karine et Nicolas Dubois sont les nouveaux propriétaires de la chocolaterie Monbana, à Saint-Georges-des-Groseillers.

Karine et Nicolas Dubois sont les nouveaux propriétaires de la chocolaterie Monbana, à Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers. Depuis le 1er février, ils ont pris le relais des précédents gérants qui ont créé le magasin il y a huit ans. Le couple essaie ainsi l'expérience d'entrepreneurs. Au 1er juillet, de nouveaux produits arrivent en magasin, notamment toute une gamme de dragées.

Ouvert de 14h à 19h du lundi au samedi sauf le mercredi, et de 9h30 à 12h30 le mardi, vendredi et samedi. Tél. 02 33 64 97 91.

Le Moulin des saveurs a changé de mains : après quatre ans en cuisine, Pierre Bouvet a pris la succession de l'établissement. La pizzeria du 2 avenue de la Forêt Normande à Argentan a rouvert en janvier

Pierre Bouvet a repris la pizzeria Le Moulin des saveurs à Argentan. - Fabienne Jouan

Pizzaïolo depuis quatre ans au Moulin des saveurs, Pierre Bouvet a décidé de reprendre le restaurant situé près de la gare, à Argentan. Après quelques travaux de décoration, il accueille de nouveau ses clients depuis le 16 janvier. Il a gardé le personnel et a recruté deux autres personnes pour porter la jeune équipe à six. La pizzeria propose une belle carte de 28 pizzas et galettes maison, mais aussi une carte brasserie de salades, tagliatelles, viande et poissons.

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir ou à emporter. Tél. 02 33 12 63 82.