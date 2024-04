Alençon. A 25 ans, il répare, personnalise et crée vos chaussures

"C'est un peu plus qu'une cordonnerie, c'est un espace où tout tourne autour de la chaussure", lance Rodolphe Leconte. Le jeune homme de 25 ans, originaire de Champfleur, a ouvert sa boutique, Rod Leconte Studio, mardi 2 avril, à Alençon. Il travaille sur tout type de chaussure pour de la réparation, du nettoyage ou de la personnalisation.

Une cliente est venue porter deux paires de chaussures pour sa fille et son petit-fils qui habitent à Nantes. L'analyse de Rodolphe Leconte est rapide : sur l'une, la semelle est à changer. Concernant l'autre, il faut mettre un empiècement pour couvrir le trou dans la bottine. Plus tôt, un premier client s'est présenté, lui aussi, avec des semelles usées. "La chaussure est quand même en bon état, toute la partie en cuir est parfaite, donc je propose un simple ressemelage", explique-t-il.

Il crée votre paire de chaussures

"Je ne voulais pas me fermer simplement à la cordonnerie, mais garder aussi un côté créatif", précise Rodolphe. Alors, il crée également ses propres chaussures sur demande de particuliers ou de professionnels, en partant "de zéro". "C'est pouvoir contrer toute cette abondance de chaussures, de sneakers ou de baskets, et proposer des choses un peu plus uniques et de bonne qualité", dit-il. Il est possible de venir avec son idée ou son dessin.

Des chaussures sont également à la vente dans sa boutique. Il s'agit de paires qu'il récupère sur des vide-greniers et bourses aux vêtements, remet en état et revend à des prix très abordables. Il lance prochainement un site internet pour étendre son activité au niveau national, permettant ainsi à chacun d'envoyer ses chaussures.

Pratique. 15 rue de Sarthe à Alençon. Ouverture du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 19h.