Près d'Alençon. Près de 50 artisans dans une même boutique du centre commercial Carrefour

La boutique des artisans, c'est son nom. L'enseigne va ouvrir, vendredi 6 juin, un magasin dans le centre commercial Carrefour de Condé-sur-Sarthe. Dans ce même lieu, jusqu'à 48 artisans pourront y vendre simultanément leurs créations et productions. On y retrouvera par exemple de l'art de la table, de la savonnerie, de la maroquinerie, des bougies ou encore des produits locaux.

La 18e boutique du genre

"Il y a trois ans, ayant des difficultés à vivre des ventes sur les marchés artisanaux, j'ai démarché un centre commercial près de Beauvais", débute Nicolas Denouette, originaire de l'Oise. La proposition ? S'installer à plusieurs artisans dans une même cellule du centre commercial. La réponse a été positive. "J'ai financé la première boutique et ça a marché très fort. Alors on en a ouvert une deuxième, une troisième et celle-ci sera la 18e", précise le gérant de l'enseigne, déjà présente en Normandie à Montivilliers, Gonfreville-l'Orcher et Hérouville-Saint-Clair.

Mieux que les marchés pour les artisans ?

A Alençon, le magasin se situera face au fleuriste à l'entrée du centre commercial. Une vingtaine d'artisans ont assisté à la réunion d'information organisée, lundi 26 mai, dans les locaux en travaux. "C'est énorme pour nous", lance Laura Bricard. La créatrice de bijoux à base de fleurs séchées remarque une différence importante avec les marchés, sur lesquels "il y a beaucoup d'installations et d'heures sur place, et il y a les conditions climatiques" dont les artisans sont dépendants. "Ça prend beaucoup de temps pour des ventes qui ne sont pas forcément assurées, alors qu'ici, si on est présent qu'une journée par mois, on est visible 6 jours sur 7", se réjouit-elle.

"Pas de grosse prise de risque"

Déjà près de 40 artisans ont postulé pour s'installer dans cette future boutique. Parmi eux, certains sont débutants. "C'est un tremplin pour me lancer en tant qu'artisane dans l'art du fil", glisse Lili Ménard, jeune bachelière passionnée de crochet. Magalie Ligneul, elle, pratique la même discipline "pour se vider la tête" en rentrant du travail. "Je ne souhaite pas abandonner mon activité principale, mais ce concept est top parce qu'on engage peu de fonds", souligne-t-elle. Avec un loyer de 70€ par mois, "il n'y a pas de grosse prise de risque", juge-t-elle.

La boutique sera ouverte du lundi au samedi, ainsi que les jours fériés. Les horaires sont les mêmes que ceux du centre commercial.

Pratique. Pour candidater ou plus d'informations : communication.lbda@gmail.com.