Orne. Gift Olajimon, apprentie pâtissière à Alençon, récompensée comme 29 autres jeunes

Ils travaillent dans une entreprise artisanale de l'Orne et vont être mis en lumière. 30 jeunes en apprentissage dans le département reçoivent jeudi 6 mars un chèque de 320€ de la Fondation du jeune apprenti. A travers eux, ce sont aussi leurs entreprises qui sont mises en avant pour la formation de jeunes. C'est par exemple le cas de Gift Olajimon, apprentie pâtissière à la boulangerie Les Gourmandises de Montsort à Alençon.

Déjà récompensée

"C'est inattendu", lance la jeune femme de 21 ans. Née au Nigeria et arrivée en France en 2020, Gift Olajimon est en dernière année au 3IFA d'Alençon. Son travail lui a déjà valu en 2024 d'être mise en avant par la préfecture et la société des membres de la légion d'honneur. Pourtant la pâtisserie n'était pas tout de suite une évidence. "J'avais commencé en cuisine, mais je n'ai pas aimé", dévoile-t-elle. "Alors j'ai testé la pâtisserie. J'aime bien, c'est un métier de création. Et puis je suis très gourmande", sourit-elle.

Viennoiserie, glacerie, chocolaterie, confiserie…

Pour son patron Gaëtan Reine, l'apprentissage a une place importante. "Il faut transmettre les savoirs et il faut former des futurs salariés et des futurs employeurs. J'essaie de transmettre des valeurs d'entrepreneuriat pour un jour avoir des repreneurs d'entreprise", explique celui qui forme deux apprentis par an depuis son installation en 2006.