[En images]. Du street art sur l'environnement au centre de loisirs de Fleury-sur-Orne

Durant cinq jours, du lundi 22 au vendredi 26 avril, le centre de loisirs de Fleury-sur-Orne s'est transformé en atelier street art. L'objectif, réaliser une fresque qui fait le tour du bâtiment, avec pour thème l'environnement. "C'est un atelier collaboratif avec les habitants, et l'objectif du thème était d'avoir conscience de l'environnement dans lequel on est, au même titre que toute espèce, et sans hiérarchie", explique Céline Loizé, agent de développement culturel de la Ville. Cette activité a été réalisée en collaboration avec trois artistes de la région, chacune proposant une technique d'art différente : "Nous avons la présence de Céline Azorin, qui fait plus de la peinture avec des éléments graphiques et des formes. Edith Gallot, qui est de Fleury-sur-Orne, travaille sur les perspectives et redessine les lignes en fonction du bâtiment. Et enfin Adey, qui est pochoiriste, utilise des bombes façon graffeur."

Faire découvrir un nouvel art

Au total, près de 15 adultes et 18 enfants étaient présents chaque jour. Pour ces artistes, c'est l'occasion de leur faire découvrir de nouvelles techniques : "On a donné des petits cours pratiques pour qu'ils puissent être autonomes sur la fresque. Tout le monde a pu s'essayer sur nos méthodes et le rendu est très sympa", raconte Adey. La fresque est désormais visible depuis la rue.