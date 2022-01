Environnement. Charte pour le premier éco-quartier de Caen la mer signée !

La signature de la charte est la première étape dans l'obtention du label ÉcoQuartier délivré par le Ministère de la Cohésion des territoires. C'est désormais chose faite, puisque les principaux acteurs du projet, dont les travaux devraient commencer à l'automne, se sont réunis mardi 27 juin. Ce quartier soucieux du respect de l'environnement sera construit aux Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne (Calvados).

De nombreux engagements environnementaux

Afin d'obtenir le label, le projet doit répondre à de nombreux critères en matière d'écologie et d'urbanisme durable. Les Hauts de l'Orne compteront ainsi 15 hectares d'espaces verts, des étangs ou encore un système de traitement d'eau le plus naturel possible. Les acteurs se sont également engagés à développer la biodiversité, protéger les espèce menacées, respecter les paysages. Une pépinière temporaire sera installée pendant la quinzaine d'années que devrait durer les travaux afin de fournir localement les plantes et arbres pour aménager le quartier.

Un projet inséré dans la Communauté urbaine

Le maire de Fleury-sur-Orne, Marc Lecerf, a souhaité intégrer ce projet dans une stratégie d'aménagement plus globale avec l'aide des collectivités territoriales. Le quartier bénéficiera ainsi des travaux du nouveau tramway puisque la ligne sera prolongée jusqu'au coeur de l'éco-quartier afin de proposer un mode de circulation alternatif à la voiture. Il s'agit également de dynamiser l'économie locale avec l'installation d'activités tertiaires et de développer l'habitat dont l'agglomération caennaise a besoin : 1 800 logements verront le jour, dont 75% en accession à la propriété, les 25% restant seront des logements sociaux.

Le coût du projet sera d'environ 34 millions d'euros et les premiers habitants devraient arriver fin 2019.

