Caen. Et si le Palma Festival peignait une fresque géante sur votre mur ?

Le Palma Festival revient pour sa 10e édition ! Du 24 au 28 septembre 2025, il propose un parcours de concerts, d'expositions, d'ateliers et de balades guidées. Comme chaque année, ils lancent leur traditionnel "appel aux murs" dans Caen et son agglomération. Si vous êtes propriétaire d'un mur visible de l'espace public et vous souhaitez le mettre à disposition d'un artiste, vous pouvez contacter l'organisation. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse bonjour@palmafestival.com avec votre nom, l'adresse du mur et une ou deux photos. Si le mur les intéresse, ils reviendront vers vous et s'occuperont des différentes autorisations administratives.

Plus d'informations sur le site du Palma Festival.