Caen. Pop the Fish, DJ et figure de la scène musicale locale, est décédé

C'est une annonce qui a suscité une vive vague d'émotion. Le DJ caennais Pop the Fish est décédé à l'âge de 48 ans ce week-end, d'une "une attaque cardiaque foudroyante", indiquent ses proches dimanche 24 mars. S'étant fait connaître en Suisse, il était une figure de la scène musicale caennaise. "Que vous le connaissiez de longue date, que vous ayez partagé un de ses nombreux projets artistiques ou dansé devant ses platines à l'Excuse, rue Ecuyère ou au Cargö, […] ou tout simplement croisé avec son vélo jaune dans le centre-ville de Caen, vous connaissez son univers coloré, exigeant, généreux et joyeux."

Monté deux fois sur la scène du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, Pop the Fish s'était aussi produit au Parc expo lors du Carnaval étudiant 2015. Devant environ 30 000 étudiants, il avait participé à ce concert organisé par Tendance Ouest. L'artiste musicien, mais aussi plasticien, avait lancé un lieu d'exposition participative au 61 de la rue Saint-Martin. "La Vitrine de Pop" a vu passer bon nombre d'œuvres.

Le maire de Caen Joël Bruneau rend hommage à un homme qui "illuminait la vie des gens qui croisaient son chemin". "Son univers très pop et new wave réveillaient nos souvenirs d'enfance. Ses expositions et ses titres joyeux lui ressemblaient. Leurs couleurs étaient éclatantes", illustre de son côté Aristide Olivier, maire adjoint chargé de la jeunesse.