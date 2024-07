Bonne table au Havre. Déjeuner gourmand chez Les Fanfarons

Sa devanture bleue a attiré mon regard, place du Chillou, au Havre. Le bar brasserie Les Fanfarons a ouvert en février dernier, à la place de La Papillotte. Il fait encore un peu frais pour la terrasse, en ce printemps, c'est donc en salle que je m'installe. Sur les murs, des affiches artistiques garnies de jeux de mots laissent supposer qu'ici, on a de l'humour… "On travaille sérieusement sans se prendre trop au sérieux", confirme Patrice Poussier, qui tient les rênes du restaurant.

Des tapas maison

les jeudis et vendredis

Du lundi au vendredi, l'établissement propose une formule déjeuner complète à 22,50€. La carte évolue régulièrement. J'opte pour la formule plat/dessert à 18€. Si j'hésite avec le Burger Queen et ses frites maisons, servis tous les mercredis, j'opte finalement pour un copieux rougail saucisse accompagné de riz. Un grand classique, dans une version pas trop pimentée.

Au menu : rougail saucisse !

En dessert, ce sera un "browkie", contraction de "brownie" et de "cookie", deux incontournables de la pâtisserie américaine… Un dessert allégé par une crème glacée au yaourt nature. Les plus gourmands peuvent par ailleurs opter pour les "Fanfaronnades", en l'occurrence une pluma de cochon et sa sauce chorizo (22€) et un café gourmand (8,50€). "La pluma est une viande de porc que j'ai toujours travaillée, un morceau rare qui nécessite une longue pré-cuisson pour obtenir une viande tendre et moelleuse", explique Patrice Poussier.

Le jeudi et le vendredi soir, l'enseigne Les Fanfarons se transforme en bar à tapas. "Nous voulions proposer quelque chose de différent, de plus animé", note le patron. Cœur de canard, carpaccio de tataki de thon, couteaux farcis… "On ne s'interdit rien et on s'inspire de tous les pays", poursuit Patrice Poussier, avant de conclure : "La bouffe, c'est ce qui réunit tout le monde !"

Pratique. 38 place du Chillou au Havre, ouvert du lundi au vendredi midi. Tapas les jeudis et vendredis soirs. Tél. 02 32 79 11 35