Bonne table à Caen. Mangez comme à Paris à la Brasserie Pigalle

Poussez la porte de l'établissement et vous quittez Caen : vous mettez les pieds à Paris. Tout un tas d'affiches rétro jouxtent les murs de la Brasserie Pigalle, située à proximité de la gare SNCF. Ces affiches à l'effigie des Folies-Bergères nous plongeant dans l'ambiance d'une "petite brasserie parisienne" ont plu à Salim Keddar, co-gérant du lieu avec Clara Desloges, derrière les fourneaux. Celui qui avait depuis longtemps le projet "d'ouvrir un bouillon" a décidé de ne rien changer à l'intérieur de ce restaurant qu'il a acquis il y a un mois et demi.

Plats traditionnels à pas cher

Je m'installe donc non loin du comptoir, sur une table, et on me présente tout de suite la carte du restaurant. Enfin plutôt l'ardoise. "Il n'y a pas de menu chez nous", me précise le gérant, qui ajoute que des nouveautés s'ajoutent tous les jours à la liste des plats. Je fais l'impasse sur les entrées : terrine de campagne, œufs mayo ou des escargots. Le croque-monsieur à 8€ me paraît appétissant et peu onéreux, tout comme ce tartare de bœuf à 12€. Finalement, pour le même prix, j'opte pour un hachis de queue de bœuf, et je ne suis absolument pas déçu.

Le hachis de queue de bœuf.

Puisque les assiettes ne sont pas chères, je décide de me faire plaisir avec un dessert. Pour conclure le repas, comptez 4€, c'est le prix maximum. Je me délecte ainsi d'un brownie au chocolat, servi généreusement avec de la crème anglaise. "Je conseille les profiteroles au chocolat", me glisse après coup Salim Keddar. C'est une bonne stratégie pour me faire revenir. Je m'en sors avec une note de 16€ pour ce repas. "Je préfère être moins cher et tout le temps plein que l'inverse", sourit un gérant comblé par ses débuts à la tête de la Brasserie Pigalle, qui garde porte close le soir. Son conseil pour votre prochaine venue ? "Mieux vaut réserver, sinon vous risquez de ne pas avoir de place". Vous voilà prévenu.

Pratique. 24 rue Pierre-Girard, ouvert tous les midis du lundi au samedi. 02 31 99 84 87.