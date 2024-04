Rouen. Entre humour, magie et mentalisme, Le Tentaliste est à découvrir au Théâtre à l'Ouest

Sur scène, Johan Martin incarne Audouin dans Le Tentaliste : un mentaliste gauche et maladroit qui séduit par son manque de confiance en soi. Habillé d'une traditionnelle queue-de-pie et d'accessoires excentriques et colorés, ce personnage un peu toqué et dyslexique attire immédiatement la sympathie du public.

Comme le nom du spectacle l'indique, Audouin tente des tours, ce qui signifie qu'il les loupe parfois. Ces pseudo-échecs, en fait parfaitement programmés, alternent avec des tours bluffants qui assurent la surprise et le rire tout au long du spectacle. Dans ce seul-en-scène décalé, parfaitement inédit à Rouen, Johan Martin conjugue pour la première fois tous ses talents : clown, mentalisme et magie.

Basé sur l'interaction avec le public, un jeu s'instaure entre la salle et la scène. Johan aborde la sérieuse discipline du mentalisme par le biais de l'humour et parvient à fasciner ces spectateurs avec des tours de plus en plus virtuoses.

Pratique. Du samedi 20 au dimanche 28 avril au Théâtre à l'Ouest à Rouen. 14 à 21€. theatrealouest.com