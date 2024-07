[En images]. Le phare de Ouistreham, une vue à 360° à 38m de haut

Mieux vaut être bien réveillé pour visiter le phare de Ouistreham. Avec ses 171 marches, il se peut que vous soyez un peu essoufflé en arrivant au sommet. Construit en 1905, ce phare est un lieu de visite très apprécié par les touristes.

Une vue sur le CHU

Il est d'abord un lieu chargé d'histoire, évoque Floriane Gherrak, médiatrice culturelle à l'office de tourisme de Caen la mer. "Sa tête a été touchée par les bombardements. C'était un lieu stratégique pour les Allemands en juin 1944." Si on le voit à 30km à la ronde, il est incontournable pour tous les acteurs de la mer. "C'est un besoin maritime important malgré la technologie. Il assure la sécurité des marins, poursuit-elle. C'est un repère. Il indique aux marins les zones dangereuses en mer comme les rochers du Calvados." L'estuaire de l'Orne, le port de plaisance, le canal, le CHU de Caen et même la jetée de Luc-sur-Mer… La vue à 360°C à 38m de haut est imprenable. "Le passage des bateaux de pêche est un vrai spectacle", sourit la guide. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez même y voir les cargos du Havre, de l'autre côté de la baie. Unique sur le territoire de Caen la mer, ce phare se visite pendant la période estivale. Chaque vendredi, samedi et dimanche (de 14h30 à 18h) de juillet et août, les curieux peuvent s'inscrire. Pour ceux qui ont le vertige, accrochez-vous…