Lillebonne. Les greeters, une autre façon de découvrir la région

Le concept est né aux Etats-Unis. Les greeters ont vu le jour en 1992 à New-York. La fondatrice du concept, Lynn Brooks était amoureuse de sa ville et a incité ses habitants à la faire découvrir aux touristes, en partageant leurs habitudes et leur quartier. Depuis, celui-ci s'est exporté à travers le monde entier. Aujourd'hui, il existe plus de 150 destinations de greeters dans le monde.

Neuf greeters

A l'échelle de la Normandie, 3 destinations existent depuis quelques années : l'Orne, Le Havre et Caen. Et désormais, Caux Seine Agglo propose également ce service. Ils sont neuf greeters pour assurer la saison estivale. Chaque greeter a ses spécialités : Bolbec, le parc de l'Abbaye du Valasse, Lillebonne, Rives-en-Seine, la forêt de Brotonne. Chacun abordera sa balade selon ses intérêts : patrimoine, randonnée, photographie, trail ou encore histoire. Une page dédiée a été créée sur le site internet de l'office de tourisme Caux Seine Normandie Tourisme. Les balades sont gratuites et se font généralement en petit groupe.