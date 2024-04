80e D-Day. Quatre nouvelles représentations du spectacle son et lumière au Département de la Manche

Le Département de la Manche vient d'annoncer, mardi 16 avril, quatre nouvelles représentations pour son spectacle son et lumière à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération de l'Europe. Elles auront lieu dans la cour d'honneur de l'hôtel du Département, à Saint-Lô, vendredi 17 et samedi 18 mai à 22h30 et 23h30. Environ 5 000 personnes avaient assisté aux quatre premières diffusions, les 10 et 11 janvier derniers.

• Lire aussi. 80e D-Day. Trois bonnes raisons d'aller voir le son et lumière à l'hôtel du département de la Manche

Le Département profite de l'événement Pierre en Lumière pour proposer ces nouvelles représentations. Devant le succès de janvier, il faut maintenant s'inscrire pour pouvoir y assister. L'événement reste gratuit.

• Lire aussi. [Vidéo] 80e D-Day. Découvrez la bande-annonce du spectacle son et lumière qui va lancer les animations dans la Manche

En 20 minutes, le son et lumière retrace l'histoire de la guerre et de la Libération de la Manche, mais aussi de l'Europe. Il mêle la grande Histoire, avec les petites histoires, via des témoignages de Manchois qui ont vécu la guerre.