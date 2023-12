[Vidéo] 80e D-Day. Découvrez la bande-annonce du spectacle son et lumière qui va lancer les animations dans la Manche

Un grand spectacle son et lumière va être projeté sur la façade en U de l'hôtel du Département de la Manche, mercredi 10 et jeudi 11 janvier. Ce spectacle d'une vingtaine de minutes à Saint-Lô va être l'occasion pour les élus de présenter leurs vœux aux habitants de tout le département, et de lancer l'année du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Le Département a prévu quatre représentations de ce spectacle, à 18h30 et 20h30 dans la cour d'honneur de la maison du Département. Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Le spectacle se terminera par un grand feu d'artifice. "On veut embarquer les habitants dès le début de l'année dans toutes ces manifestations qui vont avoir lieu", explique Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente à l'attractivité, la culture et la valorisation du territoire. Ce spectacle a été relu par les archives départementales pour s'assurer de la véracité historique de ce qui y est raconté. La grande Histoire, mais aussi les plus petites, celles des Manchois, seront contées.

Ce que l'on va voir dans ce spectacle son et lumière Impossible de lire le son.

Cette projection architecturale est réalisée par la société alençonnaise We are Kraft.