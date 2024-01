80e D-Day. Trois bonnes raisons d'aller voir le son et lumière à l'hôtel du département de la Manche

Pour lancer l'année du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le Département de la Manche propose aux habitants de voir un spectacle son et lumière. Il est projeté sur la façade de l'hôtel du département à Saint-Lô mercredi 10 et jeudi 11 janvier. Tendance Ouest a pu le voir en avant-première et voici trois raisons d'y aller.

1. C'est beau

La société alençonnaise We are Kraft propose vraiment de très beaux tableaux sur les trois façades du bâtiment principal. Les images pleines de couleurs s'enchaînent élégamment. La musique correspond bien à ce qui est raconté. Une violoncelliste vient même jouer un extrait en direct.

2. L'histoire est bien racontée

La trame narrative du spectacle reprend l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle commence par les causes et se termine, dans une note d'espoir, avec les initiatives pour la paix qui en découle. Dans cette histoire, des témoignages sonores d'habitants de la Manche qui ont vécu les combats de 1944 sont diffusés. Rien n'est occulté. Le texte a été supervisé par les historiens des archives départementales de la Manche.

3. La pyrotechnie

Il y a, lors de ce son et lumière, des effets pyrotechniques particulièrement réussis. Le final est à découvrir absolument. Ça explose, ça fait du bruit et de la lumière, que rajouter ?

Pratique. Mercredi 10 et jeudi 11 janvier dans la cour d'honneur de la Maison du Département à 18h30 et à 20h30.