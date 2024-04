Caen. Il voyage au Benelux pour importer des cigarettes et de la drogue

Une enquête est lancée par le service des douanes de Caen, alors qu'une publication sur un réseau social attire leur attention. Un individu propose régulièrement un iPhone à la vente. On aperçoit sur la photo aussi des cigarettes. Les "initiés", savent qu'en fait, il s'agit de vente de tabac.

Il se ravitaille à l'étranger

L'homme, âgé de 23 ans est identifié. Les douanes effectuent une perquisition à son domicile le 7 septembre 2023. Ils récupèrent 63 cartouches de cigarettes, 30g de cannabis, de l'argent et une bombe lacrymogène. L'enquête est confiée à la police.

Auditionné, l'homme explique qu'il fait des voyages réguliers au Luxembourg pour se ravitailler en tabac et aux Pays-Bas pour le cannabis. Il vend ces produits illicites dans les quartiers via Internet. Il avoue avoir gagné 20 000 euros en un an avec les cigarettes et 1 500 en six mois avec les stupéfiants. Son compte bancaire est crédité de nombreuses remises de chèques et des virements.

Refus de collaborer

Il précise qu'il a commencé ce trafic en septembre 2022. Il explique qu'il a acheté une bombe lacrymogène pour se défendre en cas de problème, car il n'est pas rassuré lorsqu'il rencontre ses acheteurs. Jugé au tribunal de Caen jeudi 11 avril, il avoue que ces liquidités lui permettaient "d'arrondir ses fins de mois".

L'assesseur demande s'il serait d'accord pour collaborer avec les douaniers. Il refuse, disant qu'il n'est "pas une balance" et craint les représailles. Une employée des douanes intervient. Elle informe que le jeune homme devra payer une amende de 184 806€. Le procureur demande une peine de 10 mois de prison avec sursis et la confiscation des scellés.

Le jugement sera rendu jeudi 18 avril.