Héroïne et cannabis au domicile caennais

Les policiers découvrent dans les WC des cocottes retournées et, dans la cuisine, 5 grammes d’héroïne, 23 grammes de résine de cannabis, 5 plants de cannabis, 20 flacons de méthadone et 3 200 € en espèces. Sans compter un gilet pare-balles, des armes et des objets volés...

En double récidive, le prévenu encourt une peine-plancher de quatre ans. Il comparaît en effet pour la 19e fois devant un tribunal. Maître Sébastien Revel, avocat de l’accusé, a évoqué une nullité de la procédure, pour non-recueil de l’assentiment du procureur avant la perquisition. Mais l’attitude de panique du prévenu autorisait les policiers à “agir en flagrance”. L’avocat a invoqué alors la faible quantité de produits saisis. Il cite un primo-délinquant qui avait chez lui de quoi alimenter le quartier de la Guérinière pendant un an et qui a écopé de “seulement” six mois avec sursis. Finalement, le tribunal a condamné E.B a six mois de prison ferme et à un sursis de 42 mois assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Les 3 200 € saisis seront versés au fonds de concours anti-drogue. Les produits ont été confisqués.