Caen. Le locataire soutire de l'argent à son propriétaire et le force à le conduire au travail

En octobre 2023, un homme qui loue des chambres à Bénouville porte plainte contre un locataire qui le harcèle, le menace et fume des produits illicites dans la maison depuis le mois de mai. Convoqué à la gendarmerie, l'homme d'origine sénégalaise refuse de se déplacer, arguant qu'il n'a pas le temps. Le 9 décembre 2023, à nouvel appel des gendarmes, il s'énerve, crie et dit qu'il est en voiture avec son logeur et que celui-ci retire sa plainte.

Il l'oblige à le conduire au travail

Les menaces proférées à son encontre sont alors entendues. Un policier essaie de dialoguer, mais sans succès, l'homme de 34 ans étant incontrôlable. Apeuré, le propriétaire supplie qu'on annule la plainte. De retour chez lui, il rappelle les forces de l'ordre et dit que le locataire indélicat l'a menacé dans la voiture, mais qu'il veut bien maintenir sa requête.

Il explique vivre un véritable enfer depuis que cet homme est arrivé chez lui, qu'il l'oblige à lui donner de l'argent. Il doit également le conduire chaque matin au travail. Les autres locataires, eux, se plaignent de ses incivilités. Ils diront aux forces de l'ordre que la vie est insupportable depuis qu'il est là et certains envisagent de quitter leur logement. Une perquisition est faite et on trouve dans sa chambre des mégots de cannabis.

Prison ferme

Placé en garde à vue le 11 décembre, le prévenu nie les faits, même s'il reconnaît être parfois "un peu autoritaire". Au contraire, il affirme très bien s'entendre avec son logeur et lui préparer souvent des plats de son pays. Il est placé sous contrôle judiciaire le 13 décembre. A la barre, la victime se dit stupéfaite de son aplomb. Le procureur confirme le comportement inadmissible du trentenaire.

Après délibéré, Motar Diagne Amar est condamné à 10 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins, interdiction de contact avec sa victime et de paraître à Bénouville. Il devra verser 2 500 euros à son logeur pour préjudice moral et 1 200 euros de frais de procédure.