Loisirs. L'humoriste Alexis Le Rossignol sera à Saint-Denis-le-Gast ce samedi

Humoriste stand-upeur au Montreux Comedy Festival ainsi que dans de nombreuses grandes salles parisiennes et partout en France depuis 2013, Alexis Le Rossignol est aussi écrivain et chroniqueur sur une radio du service public. Il a remporté le Prix du jury au Festival Humour en Seine en 2016 suivi du prix SACD du Festival d'humour de Paris en 2017.

"Je n'avais aucune velléité artistique auparavant", nous dit l'humoriste. Il y a 10 ans, il vivait au Mexique et tenait une crêperie française. C'est par pur hasard qu'il a rencontré un groupe d'humoristes dans un bar, un soir, après le travail.

Aujourd'hui, il est en tournée dans toute la France et s'arrête parfois dans de plus petites salles, ce qui lui permet d'être plus proche de son public. C'est le cas ce week-end, où il fera escale Au Bar et Vous à Saint-Denis-le-Gast dans La Manche, samedi 30 mars.

Il s'est livré sur ce spectacle, Le sens de la vie, au Micro de Tendance Ouest :