Caen. Jeff Panacloc joue son spectacle "Jeff Panacloc Adventure" au Zénith

Le célèbre ventriloque Jeff Panacloc jouera son nouveau spectacle, Adventure, vendredi 5 avril à 20h, au Zénith de Caen.

Depuis des années, l'humoriste emmène son public dans des univers aussi originaux les uns des autres. Il fait rire la France entière avec son ami Jean-Marc. Le succès fulgurant de son premier spectacle Jeff Panacloc perd le contrôle l'a mené aux plus célèbres salles parisiennes en passant par tous les Zéniths de l'Hexagone, de Belgique, de Suisse et même aux Etats-Unis.

Son troisième et nouveau spectacle Adventure cartonne sur les scènes françaises depuis septembre 2021. Après six fois l'Olympia, trois fois le Dôme de Paris et une quarantaine de Zéniths à guichets fermés, il continue cette tournée des plus grandes salles de France et choisit le Zénith de Caen, ce vendredi.

Jeff vous plonge dans un spectacle immersif. Passionné par le monde de Disney et des parcs d'attractions en général, il s'est imaginé qu'Adventure serait une attraction à part entière. Parez-vous de lunettes 3D distribuées à l'entrée et vivez un moment unique !

Pour ce spectacle, il a décidé d'agrandir la famille en intégrant de nouveaux personnages. "Le plus dur, c'est de retenir la nouvelle voix et de l'avoir dans le corps", nous dit-il au micro de Tendance Ouest. Il s'est confié sur ce spectacle et sur sa préparation :