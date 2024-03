Télévision. Rouen, nouvel eldorado des start-ups selon Capital

Rouen est-elle le nouvel eldorado des start-ups ? C'est ce que suggère Capital, le magazine de M6, dans son émission du dimanche 17 mars.

Le numéro de cette semaine s'intéresse aux régions qui en offrent le plus en termes de travail, de pouvoir d'achat et de qualité de vie. Et Rouen, avec sa proximité avec Paris, est présentée comme ayant de multiples avantages pour les jeunes entrepreneurs. "Rouen offre un meilleur cadre de travail à ses salariés. Ici, comptez 500 mètres carrés d'espace de travail contre 130 mètres carrés à Paris, de belles terrasses extérieurs et des équipements dernier cri pour ses commerciaux." Les équipes se sont intéressées à Qilibri, une jeune entreprise spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire. Son dirigeant, Bastien Moreau, a pris l'initiative de déménager une partie de ses bureaux dans cette ville normande et témoigne de ce que cela a pu lui apporter.

L'émission est à découvrir, dimanche 17 mars à 21h10.

•A lire aussi. Télévision. La France a un incroyable talent recherche des candidats en Normandie