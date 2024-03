Télévision. La France a un incroyable talent recherche des candidats en Normandie

Depuis 2005, l'émission La France a un incroyable talent cartonne sur M6.

Le but est de proposer son talent à la télévision et de convaincre le jury. Tout le monde peut tenter sa chance, seul ou en groupe, amateur ou professionnel, peu importe la discipline et peu importe l'âge. 100 000 € sont à la clé.

Si vous avez un talent particulier, quelque chose à partager au public et au jury de l'émission, vous pouvez tenter votre chance ! Les équipes de casting sont actuellement à la recherche de candidats en Normandie pour sa 19e édition, diffusée en octobre.

Pour s'inscrire et être sous le feu des projecteurs, il suffit de remplir le formulaire sur incroyabletalent.fr, vous avez jusqu'à la fin du mois de mai. Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un mail à Fremantle, la société qui produit chaque année l'émission La France a un incroyable talent, à l'adresse suivante : valentine.haffreingue@fremantle.com.

"On essaie de montrer toutes les disciplines qu'il peut y avoir aujourd'hui en France." Romain Robert, le directeur de casting, nous explique en détail comment va se dérouler ce casting :