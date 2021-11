Avec Seine Biopolis III, les start-up normandes ont la santé

Après les pépinières Biopolis et Biopolis II, voici Seine Biopolis III, composée de deux bâtiments dont la construction a commencé avec la pose de la première pierre ce mardi 18 mars.

Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie qui tisse un réseau de pépinières d'entreprises à l'échelle métropolitaine, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie, Yvon Robert, maire de Rouen, ont posé la première de ce bâtiment en compagnie du maître d'oeuvre Naccarat, du cabinet d'architectes Artefact et de l'entreprise Sogea. La construction coûte 6 millions d'euros, dont l'essentiel est supporté par la Métropole.

4400 m2 de bâtiments

L'hôtel d'entreprises Seine Biopolis III est composé de deux bâtiments d'environ 2200 m2 chacun. Le premier, construit sur trois étages, a déjà trouvé preneur. Les start-up Robocath, Biosims, Plugmed et Celenys - qualifiées de "quatre fantastiques" par Nicolas Mayer-Rossignol - emménageront à la fin du chantier, prévu en janvier 2016. Le second bâtiment est lui en cours de commercialisation. Pour Bruno Fournier, directeur R & D à Robocath, cet emménagement s'inscrit dans une logique de développement : "Nos locaux à Seine Biopolis II étaient devenus trop petits", explique-t-il.

La première pierre du Pôle Rouen Innovation Santé

Au-delà de cette pose symbolique de première pierre, Biopolis III inaugure le début du pôle Rouen Innovation Santé. Le maire de Rouen Yvon Robert n'a pas manqué de le souligner en faisant allusion au "Medical Training Center" du CHU de Rouen, qui verra le jours dans les années à venir. Ainsi, c'est toute une dynamique qui va se créer sur ce site : "Il y a un écosystème extrêmement dynamique, avec un flux de création de start-up dans le domaine de la santé incroyable", s'est réjoui Nicolas Mayer-Rossignol.

De l'idée de la start-up à son développement entrepreneurial

Pour Frédéric Sanchez, c'est tout un cycle de l'innovation qu'essaye de faciliter la Métropole : "C'est un parcours résidentiel des créateurs d'entreprises", depuis l'idée de créer son entreprise jusqu'à intégrer un bâtiment accueillant les start-up comme le fera Biopolis III en passant par l'intégration d'une pépinière d'entreprises. "En faisant construire Biopolis III ici, nous résorbons une friche, surmontons un passé révolu et nous tournons vers l'avenir", souligne Frédéric Sanchez. Et de conclure : "Biosims, Plugmed, Celenys et Robocath représentent, chacune dans leur domaine, l'excellence française."