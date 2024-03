Nécrologie. Mort de Philippe de Gaulle : "Il avait des liens très forts avec la Normandie"

Dans la nuit du 12 au 13 mars, l'amiral Philippe de Gaulle est décédé à l'âge de 102 ans. Ce dernier "avait des liens très forts avec la Normandie", explique Franck Leconte, président de Fidélité Gaulliste. Des liens familiaux dans un premier temps : "Ça remonte à très longtemps. Au XIVe siècle, il avait un ancêtre du nom de Jean de Gaulle, qui était gouverneur de Vire, mais plus récemment, il avait un cousin qui vivait dans le Calvados et à qui il rendait visite régulièrement."

Des liens familiaux, mais principalement des liens militaires : "C'est surtout cette histoire de 1944, avec le débarquement sur la plage d'Utah Beach, qui le lie à la Normandie et sa libération. Notamment ses combats dans l'Orne, à Argentan et Alençon." Bien après, au cours de sa carrière militaire dans la marine, il a été affecté à Cherbourg. Et "lors de ses permissions pour rentrer sur Paris, il s'arrêtait régulièrement dans le Calvados pour rendre visite à son cousin".

Conserver la mémoire gaulliste

Sur le territoire normand, et comme partout en France, Philippe de Gaulle a œuvré pour conserver la mémoire "gaulliste". Franck Leconte raconte : "Il avait soutenu notre projet de croix de Lorraine, entre Graye et Courseulles-sur-Mer, qu'il a inaugurée le 16 juin 1990. Il a aussi soutenu le projet d'un musée de Gaulle, à Bayeux, à qui il avait confié des pièces familiales."

Prochainement, l'association Fidélité Gaulliste de Normandie prévoit de lui rendre un hommage au pied de la croix de Lorraine du Calvados.

Franck Leconte évoque les liens forts de Philippe de Gaulle avec la Normandie Impossible de lire le son.

