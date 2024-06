Place du commerce. Trois adresses du centre-ville à explorer

Découvrez cette semaine trois nouveautés du centre-ville de Rouen. La boutique de prêt-à-porter Léo&Ugo vient d'ouvrir rue Saint-Romain, le café Crème a ouvert rue des Basnages et le salon de coiffure Huitième art a déménagé rue Beauvoisine.

Vêtements, café et coiffure

La boutique de vêtements féminins Léo&Ugo, originaire de Paris, a décidé d'ouvrir un nouveau magasin au 84 rue Saint-Romain à Rouen. Les vêtements et accessoires, sont aussi en vente en ligne. Autre nouveauté, le Café Crème remplace le Café Love, fermé depuis janvier, au 3 rue des Basnages à Rouen. On peut y boire et manger selon nos envies. Le salon de coiffure Huitième art, lui, a quitté le 127 rue du Général Leclerc à Rouen pour le 23 rue Beauvoisine. En plus de s'y faire couper les cheveux, un espace intimiste pour les hommes et les femmes qui perdent leurs cheveux à la suite d'un événement psychologique ou un traitement médicalisé, a été créé. Ouverture, agrandissement, déménagement, dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.